Eindhoven kiest niet voor positieve discriminatie bij de werving van nieuwe ambtenaren

EINDHOVEN - Eindhoven gaat ondanks pogingen van coalitiepartijen GroenLinks en PvdA niet radicaal anders op zoek naar sollicitanten met een migratieachtergrond. In de gemeenteraad is geen steun voor positieve discriminatie door bijvoorbeeld vacatureteksten aan te passen of een vast percentage sollicitanten met een migratieachtergrond uit te nodigen.

Volgens de betrokken hoofddocent Hans Siebers van Tilburg University loopt Eindhoven voorop in de strijd tegen discriminatie bij selectie en promotie van personeel.

Ongeduld en frustratie

Met cursussen en trainingen is het selectieproces bij de gemeente Eindhoven objectiever gemaakt. De kans dat sollicitanten met een migratieachtergrond worden aangenomen is gestegen. Maar desondanks blijft het aantal werknemers met niet-Westerse afkomst achter en is de ambtenarenkorps nog lang geen goede afspiegeling van de Eindhovense bevolking.

Bij verschillende linkse partijen in de gemeenteraad heeft dat geleid tot ongeduld en frustratie. ,,Na vele jaren van goede bedoelingen zijn we nog niet zo inclusief en divers als we willen’’, zei SP-raadslid Jannie Visscher dinsdagavond.

Meer nodig

PvdA en GroenLinks betwijfelen bovendien of de resultaten die worden voorgespiegeld ook echt worden geboekt. ,,We gaan de doelstellingen niet bereiken. De verwachting bestaat maar het is niet meer dan een hypothese’’, aldus fractievoorzitter Hafid Bouteibi. ,,Er is meer nodig’’, voegde raadslid Samir Toub van GroenLinks toe.

PvdA en GroenLinks stelden daarom voor om van koers te veranderen. De coalitiepartijen vonden het bijvoorbeeld het goed idee om voor sollicitatiegesprekken 30 procent kandidaten met een migratieachtergrond uit te nodigen. Ze lieten die wens snel vallen omdat er geen politieke steun voor was.

Maar ook voor de suggestie om actief op zoek te gaan naar geschikte allochtone kandidaten en ook vacatureteksten aan te passen was geen draagvlak.

Lange adem

Een meerderheid in de gemeenteraad staat achter VVD-wethouder Joost de Jong die niet wil afwijken van de koers die is ingezet. ,,Laten we dit prille bloempje niet de grond in stampen’’, zei hij.

De wethouder is tegen positieve discriminatie. ,,We willen een interessante werkgever zijn voor iedereen. We willen en moeten diverser worden om talent te vinden maar gaan voor een eerlijke en rechtvaardige behandeling.’’

Ook van de SP kreeg hij de steun. Ondanks het heersende ongeduld wil de oppositiefractie het gekozen beleid een kans geven. ,,Voor het eerst is er een aanpak die verschil laat zien’’, aldus Jannie Visscher.

De wethouder erkende dat het een proces van lange adem is. ,,We zien goede resultaten maar we zijn er nog niet. We zijn nog maar kort op weg maar de stip aan de horizon ziet er goed uit.’’

Als resultaten uitblijven, belooft hij actie. ,,Als het de verkeerde kant uitgaat, gaan we een andere benadering voorstellen.’’