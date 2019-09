Eindhoven kijkt vooruit bij 100-jarig bestaan in 2020

EINDHOVEN - ‘Eer gisteren, vier vandaag, maak morgen.’ Dat is in het hele jaar 2020 het motto van de viering van het honderdjarig bestaan van ‘Groot Eindhoven’, de samenvoeging van Eindhoven, Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel in 1920.

Eindhoven 1920-2020 wordt volgend jaar herdacht met een groot aantal activiteiten en evenementen. Hoeveel, dat hangt van de inwoners zelf af, want het gemeentebestuur roept ze op om toch vooral aan te haken. ,,Want dit wordt geen feestje dat de gemeente wel even organiseert, het moet van onderop ontstaan, wij faciliteren dat alleen", aldus projectleider Arie Heesterbeek.

Lees ook PREMIUM 100 jaar Groot Eindhoven 1920-2020: Geschiedenisboek met inbreng inwoners Lees meer

Volledig scherm Logo's Eindhoven 100 jaar 1920-2020 © Gemeente Eindhoven

Volledig scherm EINDHOVEN - De Eindhovense burgemeester John Jorritsma, die precies halverwege zijn ambtsperiode is. © Jean Pierre Reijnen Burgemeester John Jorritsma benadrukte dat het niet alleen gaat over terugblikken op een eeuw waarin de stad enorm groeide en bloeide, maar ook diepe crises meemaakte. ,,De achteruitkijkspiegel is klein, we kijken vooral door de voorruit naar voren. Daarom werd ik ook geraakt door het motto. Je mag trots zijn op waar je vandaan komt. En je moet vooruitkijken hoe je dat succes ook in de toekomst herhaalt, want dat komt niet voor niks.”

Volledig scherm Logo Eindhoven 100 jaar 1920-2020 © Gemeente Eindhoven

Centraal staat volgens Jorritsma de identiteit van de zes kernen die ‘Groot Eindhoven’ vormden. Een eigen identiteit die volgens de burgemeester nog steeds bestaat, na de annexatie in 1920 en nu nog steeds. ,,Zie je wel, zou ik willen zeggen dat samenvoeging de dorpen niet echt verandert. We kunnen volgend jaar laten zien dat we een stad van dorpen zijn, een diverse stad, maar ook een samenhangende stad die samen sterker is dan de som der delen.” Jorritsma verwees daarmee naar de discussie over de samenvoeging van Eindhoven en Nuenen, die vorig jaar afketste in Provinciale Staten.

Volledig scherm Logo Eindhoven 100 jaar 1920-2020 © Gemeente Eindhoven

De ‘kick off Eindhoven 1920-2020' is in januari tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst nieuwe stijl in DomusDELA/Mariënhage: zowel voor kinderen in de middag als volwassen in de avond, deels met genodigden, deels met open entree. Ook daar in de Paterskerk komt de toekomst aan de orde in de vorm van een talkshow met Eindhovense gasten en de speech van de burgemeester.

Centraal in de viering staat ook de ‘stad van de dorpen', waarbij de oude gemeenten met ieder hun eigen identiteit veel aandacht krijgen. Bijvoorbeeld door een project van het Eindhoven Museum. Volgens directeur Ward Rennen wordt in elk dorp een bouwwerk van steigers ingevuld met de bewoners. Later in 2020 worden die samengebracht tot één groot bouwwerk.

Volledig scherm Logo's Eindhoven 100 jaar 1920-2020 © Gemeente Eindhoven

Alles over de viering is te vinden op de site eindhoven1920-2020.nl. Daar kunnen initiatieven ook aangemeld worden. Of via het mailadres eindhoven1920-2020@eindhoven.nl.

Burgemeester Jorritsma hoopt ook nog te kunnen organiseren dat er in de stadsdelen een blijvende, tastbare herinnering aan het jubileum achterblijft. ,,Hoe precies dat is nog niet duidelijk. We moeten de ideeën nog uitwerken. Maar je moet over tig jaar kunnen zeggen, oh ja, dat was toen we het 100-jarig jubileum vierden.”

Quote Het nieuwe college heeft de handrem op de uitgaven gezet. Dan is het lastig om groot uit te pakken met de viering van het honderdja­rig bestaan. Burgemeester John Jorritsma, Eindhoven

De gemeente steunt initiatieven van buurten, verenigingen en instellingen met pr en marketing-middelen. Veel geld is er niet voor: de gemeente heeft 1 euro per inwoner, 231.000 euro beschikbaar. ,,We namen dat besluit terwijl het nieuwe college de handrem op de uitgaven zette. Dan is het lastig om groot uit te pakken met de viering van het honderdjarig bestaan. We willen het ingetogen en sober vieren, maar er is wel iets beschikbaar. We dagen de stad uit om mee te doen.”

Supportersvereniging