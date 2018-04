Eindhoven kleurt oranje voor festival Eindhoven=King

In Utrecht begon om 18.00 uur de vrijmarkt en in Den Haag zijn naar schatting 100.000 mensen afgekomen op The Life I Live, een muziekfestival op negen concertpodia in de binnenstad. ,,Het is gezellig druk, er zijn geen incidenten en nauwelijks een wanklank'', meldde een politiewoordvoerder.