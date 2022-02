Eindhoven koestert rijkgevulde coronareserve voorlopig nog

,,We hebben afgelopen jaar de vergissing gemaakt dat we van ondersteuning naar herstel konden gaan. En hoe hard zijn we teruggefloten?”, zei Oosterveer deze week in een debat. ,,Ik verwacht dat we coronasteun tot de zomervakantie nodig hebben en pas na de zomer gaan praten over een nieuw perspectief en wat dat betekent. Maar niemand die het kan zeggen. En als iemand dat wel kan, trek ik het meteen in twijfel”, illustreerde de wethouder het dilemma op een vraag van raadslid Eva de Bruijn van GroenLinks.

Te optimistisch

Van zijn uitspraak had de wethouder binnen een paar seconden spijt. ,,Ik hoop en verwacht stiekem op herstel na de zomer. Maar oh ik heb spijt van deze woorden omdat ik dan eigenlijk hetzelfde doe als vorig jaar toen we hoopten op iets anders.”

Eindhoven heeft sinds het begin van de coronapandemie een pot voor steun aan zwaar getroffenen zoals horeca, sportclubs, culturele instellingen en buurthuizen. Ruim 15 miljoen euro is uitgeven en nog ongeveer 15 miljoen euro ligt klaar.

In de afgelopen najaar werden plannen gesmeed om coronasteun te veranderen in coronaherstel maar dat was vanwege omikron achteraf te optimistisch. Vanwege de nieuwe lockdown was het toch nodig om steunmaatregelen te verlengen. In januari werd het laatste steunpakket gepresenteerd van bijna 2 miljoen euro.

In het debat vroeg de wethouder de vrije hand om nog tot begin 2023 geld uit te geven. ,,Geef ons die gereedschapskist. Trek de maatregelen niet te vlug terug”, waarschuwde hij.

PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers is bang dat 15 miljoen euro de hele zomer onbenut op de plank. ,,We kunnen daar andere goede dingen van doen”, zei hij.

Terrasbelasting

En het grootste deel van de gemeenteraad trok aan de handrem. Een vrije hand van een jaar, ging de meeste politieke partijen te ver. Na de zomervakantie is een natuurlijk moment voor een heroverweging, was het compromis met de wethouder. Oosterveer: ,,Ik denk dat het een mooie middenoplossing is.”

Als het aan de VVD ligt wordt de terrasbelasting voor horecaondernemers in ieder geval alvast met nóg een jaar langer opgeschort, tot en met 2023. ,,Het is een extra steuntje in de rug voor deze ondernemers, ook ná corona”, zei VVD-fractievoorzitter Lex Janssen. Verlenging van die hulp kost de gemeente ongeveer 4,5 ton. Of het ook gaat gebeuren, kon de wethouder nog niet beloven.