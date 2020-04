Eindhoven komt met centrale internetsite over coronavirus voor anderstaligen

Het nieuwe internetportaal is een van de maatregelen die het college van B en W vrijdag hebben bekendgemaakt in de strijd tegen het coronavirus. Volgens wethouder Stijn Steenbakkers staat al wel alle informatie van de gemeente Eindhoven in diverse talen op de eigen website. ,,Maar we willen zoveel mogelijk anderstaligen goed informeren, dus echt niet alleen de expats en internationals, ook nadrukkelijk de arbeidsmigranten en grenswerkers", aldus de wethouder.

Dicht

De site is te vinden bij het Holland Expat Center South dat in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch werkt. De kantoren zijn momenteel dicht.

Op de site komt alle informatie voor inwoners die geen Nederlands spreken, zegt Steenbakkers. ,,Zij hebben natuurlijk veelal dezelfde problemen die ook voor andere Eindhovenaren gelden. Maar ze hebben ook specifieke vragen bijvoorbeeld over belastingen en hun rechten. Daarover willen we niet alleen schriftelijke informatie maar ook webinars (online congressen - red.) geven", aldus de wethouder.

En verder proberen Eindhoven en het Expat Center allerlei initiatieven te bundelen die de eenzaamheid bestrijden en het leven wat proberen te veraangenamen. ,,Ouderen, jongeren, maar soms ook anderstaligen zijn toch eenzaam. Daarom willen we positieve verhalen bundelen. Zoals over de Spouses Initiatives, van de echtgenoten van expats. We willen laten zien dat ze er niet alleen in staan. En bijvoorbeeld ook een link naar TU/e Community Radio op internet is er te vinden. Dat soort initiatieven willen we in de spotlight zetten, zodat ze makkelijker te vinden zijn.” Hierbij werken de twee instanties samen met TU/e, Fontys, High Tech Campus, Brainport Development en Eindhoven365.

Vragenhalfuur

Op verzoek van de fractievoorzitters in de Eindhovens gemeenteraad een vragenhalfuur voor de raad over de coronacrisis. Raadsleden kunnen dan vragen stellen aan het college van B en W over de noodmaatregelen die er al getroffen zijn vanwege de crisis of die nog genomen moeten worden. Het eerste vragenhalfuur zal dinsdag aan het einde van de middag gehouden worden. Het tijdstip is nog niet bekend.