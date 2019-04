Eindhoven komt rolstoelers tegemoet met bredere uitstapstroken

Eén extra stoeptegel kan een wereld van verschil maken voor mensen die vanaf een parkeerstrook mét hun rolstoel uit hun auto willen stappen. Naar aanleiding van klachten over te smalle uitstapstroken en na overleg met het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE), heeft het college van B en W besloten om voortaan bredere stroken te laten aanleggen van negentig centimeter, maar alleen daar waar het kan.

Aan bestaande situaties wil het college niets veranderen, want dat zou te kostbaar worden. Maar op plekken waar de tegels nog moeten worden vervangen door groen, of bij de herinrichting van straten, wordt voortaan bij voorkeur de breedte van negentig in plaats van zestig centimeter gehanteerd; één stoeptegel extra. Ook handig voor mensen met een rollator of kinderwagen.

Operatie Steenbreek

In het kader van de landelijke ‘Operatie Steenbreek’ is de gemeente enkele jaren terug begonnen met het vervangen van stenen in de stad door groen. Dit gebeurt niet alleen om de afwatering op de riolering bij hevige regenval te verminderen, maar ook omdat groen goedkoper in onderhoud is dan ‘grijs’, zo blijkt uit een raadsinformatiebrief.

Marianne Snoeijs van de werkgroep mobiliteit van het PGE is verheugd met het bereikte resultaat. ,,Dit is een belangrijke overwinning", zegt ze. ,,De gemeente Eindhoven heeft dit probleem serieus opgepakt en is bij mijn weten de eerste in Nederland die hier aparte richtlijnen voor heeft opgesteld. Als we hadden moeten wachten op landelijke regelgeving, waren daar vijf of tien jaar overheen gegaan.”

Volgens Snoeijs heeft PGE niet het onderste uit de kan kunnen halen, maar wel een paar belangrijke slagen binnengehaald. Zo wilde de gemeente de bredere stroken aanvankelijk alleen toepassen op drukke straten waar vijftig als maximum snelheid geldt. ,,Wij hebben de gemeente ervan kunnen overtuigen dat de bredere uitstapstroken ook in minder drukke straten in dertigkilometergebieden moeten komen.”

Honderd meter

Een ander criterium in de richtlijnen blijft tot teleurstelling van de werkgroep mobiliteit ongewijzigd. Dat schrijft voor dat bredere stroken alleen worden aangelegd als de dichtstbijzijnde invalidenparkeerplaats op meer dan honderd meter afstand ligt. ,,Wij hadden die afstand graag teruggebracht naar vijftig meter, maar dat is helaas niet gelukt”, aldus Snoeijs.