Eindhoven koopt groter belang in glasvezelexploitant BRE

EINDHOVEN - Eindhoven koopt voor circa 300.000 euro een groter belang in glasvezelexploitant en glasvezelknooppunt Breedband Regio Eindhoven (BRE). De gemeente was al de grootste aandeelhouder van het bedrijf dat glasvezeldiensten levert aan instellingen en bedrijven maar krijgt door de aankoop een doorslaggevende stem bij belangrijke besluiten.

Breedband Regio Eindhoven verzorgt glasvezelaansluitingen in Eindhoven maar ook in Veldhoven, Helmond, Nuenen, Geldrop en Oirschot. Ook beheert het bedrijf een glasvezelknooppunt in Eindhoven.

Scholen en ziekenhuizen

Het bedrijf heeft geen winstoogmerk en kan de breedbanddiensten financieel aantrekkelijk aanbieden aan instelling zoals scholen en ziekenhuizen. Ook de gemeente gebruikt de netwerkverbindingen van BRE, niet alleen op het gemeentehuis maar ook bijvoorbeeld voor slimme verkeerslichten.

De gemeente kreeg de kans om extra aandelen te kopen omdat twee maatschappelijke aandeelhouders besloten hun belang van de hand te doen. Om welke partijen het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij BRE werd niet gereageerd op vragen.

Het aandeel van de gemeente Eindhoven groeit door de aandelentransactie van 30,7 procent naar ruim eenderde: 37,6 procent.

Digitale verbindingen cruciaal

Wethouder Stijn Steenbakkers (Economische Zaken) zegt dat het gaat om strategische keuze van de gemeente. ,,We komen uit een tijd dat we veel nutsvoorzieningen zoals gas en elektriciteit aan de markt hebben overgelaten. Maar meer en meer zien we dat digitale verbindingen cruciaal zijn, vooral in deze coronatijd. Eigenlijk is toegang tot internet een nutsfunctie’’, zegt hij. ,,Het is een signaal dat we dit belangrijk vinden en niet aan de markt willen overlaten om dan te denken dat het dan goed komt. We krijgen wat meer controle over fundamentele beslissingen.’’

De aankoop past in de strategie om de digitale infrastructuur te versterken. Onderdeel van die strategie is ook een volledig dekkend glasvezelnetwerk in de stad. Met de aanleg van glasvezel in de binnenstad, Strijp en Gestel is dat doel bijna bereikt. Als het project is afgerond is Eindhoven de eerste grote stad die overal glasvezel heeft.

Verlies door verhuizing

BRE heeft door een noodgedwongen verhuizing naar een nieuwe locatie aan de Dorgelolaan in Eindhoven verlies geleden in 2018 en 2019. Het eigen vermogen is daardoor minder geworden maar volgens de gemeente is BRE een gezond bedrijf. Binnen een paar jaar is ook het eigen vermogen weer op niveau, is de verwachting.

De gemeente Eindhoven hecht aan de samenwerking met de andere aandeelhouders van Breedband Regio Eindhoven. ,,Het is dus niet de ambitie van de gemeente om volledig aandeelhouder te worden’’, zegt Steenbakkers.