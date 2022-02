Eindhoven koopt Philips-landgoed De Wielewaal voor 29 miljoen euro; historische deal over duurste woning van Benelux

Eindhoven­se zuster José maakte haar dromen waar: ze werd verpleeg­ster in Congo en nam zelfs condooms mee

EINDHOVEN - Tante José wist van aanpakken. Ze ging in 1953 naar Congo om als zuster in de missie te werken. Met een foto-expositie in Eindhoven brengt haar achternicht Astrid Huis een ode aan de Brabantse non, die zelfs condooms meenam naar het Afrikaanse land om ongewenste zwangerschappen en aids te voorkomen.

