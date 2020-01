Eindhoven kreeg te maken met 130 demonstraties in één jaar

Dat 2019 het jaar van de demonstraties was, is bekend. Maar nu de cijfers er zijn, wordt pas echt duidelijk wat Eindhoven afgelopen jaar voor de kiezen kreeg. In vergelijking met 2018 was de stad tweeënhalf keer zo vaak het decor van ‘manifestaties’. Het zorgde voor enorme druk bij de politie en gemeente. Agenten werden uit de wijken gehaald om bij te springen en de gemeente moest juristen invliegen om te voorkomen dat andere belangrijke kwesties bleven liggen.

In 2017 nog maar 20

In totaal kreeg de gemeente op papier - soms kwamen demonstranten niet opdagen - met 130 betogingen te maken. Ter vergelijking: in 2017 waren dat er nog maar 20, een jaar later 51. Meest in het oog sprongen de protesten van de groepen die tegen Zwarte Piet waren, de boze boeren en anti-islambeweging Pegida.

Die laatste was goed voor zestien goedgekeurde demonstraties, waarbij ze twee keer ook daadwerkelijk kwam opdagen. Nadat bij de betoging op 26 mei bij de Al Fourqaan-moskee moslimjongeren slaags raakten met de politie, mochten Edwin Wagensveld en zijn club alleen nog op het Stadhuisplein demonstreren. Hij zag dat niet zitten. Wel flyerde hij drie keer zonder toestemming in de buurt van de moskee.

Bakken met geld

De demonstraties hebben vanwege alle voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen bakken met geld gekost. Hoeveel kunnen politie en gemeente niet zeggen. De massale inzet van ME en ondersteunende agenten bij deze grootschalige en gevoelige demonstraties trok in ieder geval een zware wissel op de politie, zegt politiechef Wilbert Paulissen van Oost-Brabant. „Na zo’n demonstratie draaiden we weekenden met écht minimale bezetting.”

Paulissen maakte eerder al bekend dat hij dit jaar wil kijken hoe hij zijn agenten slimmer kan inzetten zodat demonstraties minder ten koste gaan van het werk in de wijken of van onderzoek naar zedenmisdrijven.

Overuren