Eindhoven krijgt 17 miljoen extra voor jeugdzorg, Helmond 8 miljoen extra

Eindhovens strandje omgeploegd, zwemmen en borrelen verleden tijd: ‘Een beetje jammer dit’

28 juni EINDHOVEN - Jarenlang was het een geliefd plekje voor zonaanbidders, zwemmers, borrelaars en barbecueërs: het strandje aan de Tongelreep in Genneper Parken. Maar sinds vorige week is de oever van de beek drastisch heringericht. Dat gebeurde in opdracht van de gemeente en is vooral bedoeld om zwemmers te ontmoedigen.