Eindhoven krijgt 6,5 ton voor verbetering verkeersveiligheid

Wethouder Monique List is blij met de subsidie: ,,We zijn er trots op dat we snel hebben aangevraagd en gekregen. Eindhoven groeit de komende jaren hard en het wordt daardoor ook drukker op de weg. We willen dat de inwoners en bezoekers van de stad veilig op hun plek van bestemming kunnen komen. Elk ongeluk en ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Met het extra geld dat we nu ontvangen kunnen we versneld de resterende schoolzones aanleggen én maken we de situatie ook op andere plekken weer wat veiliger.’’