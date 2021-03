Eindhoven krijgt blauwe kliko's voor oud papier, stad wil afval beter gaan scheiden

Genneper­weg wordt in de toekomst autoluw; ‘dat is ook de wens van omwonenden’

17 maart EINDHOVEN - De Genneperweg door de Genneper Parken moet in de toekomst autoluw worden, dat stelde wethouder Rik Thijs dinsdag in de Eindhovense raadsvergadering. Linda Hofman, fractievoorzitter van het CDA, had de wethouder gevraagd naar de mogelijkheden om ongewenst verkeer te weren uit het stadspark.