Eindhoven krijgt Design Thinking Center op de High Tech Campus

EINDHOVEN - In het najaar komt technologiebedrijf NextView naar de High Tech Campus in Eindhoven. In gebouw 27 komen niet alleen de kantoorfuncties van NextView, er komt ook een Design Thinking Center. Dichtbij klanten als Philips en dichtbij Eindhoven Airport zodat ook internationale klanten er makkelijk gebruik van kunnen maken.

Het kantoor van NextView, dat in 2009 werd opgericht, is nu nog gevestigd in Den Bosch, maar dat verhuist in september naar Eindhoven. Het bedrijf telt 110 medewerkers maar verwacht snel uit te groeien naar 150 mensen. NextView ontwikkelt slimme toepassingen op gebied van het verzamelen en analyseren van data, internetbeveiliging en internet der dingen. Sinds twee jaar zet het bedrijf met SAP Nederland en Salesforce in op de realisatie van co-creatie- en innovatieprojecten in Nederland via de design thinking-methodiek.

Lowtech en hightech

„Wij zijn een technologie consulting bedrijf dat design thinking inzet om de maatschappelijke impact van een bedrijf te vergroten", zegt directeur Huub Waterval. „De methodiek gebruiken we om problemen helder te krijgen, zodat iedereen er over eens is. Vervolgens gaan we gezamenlijk aan de slag om aan een oplossing te werken. Daarbij koppelen we lowtech en hightech aan elkaar. Letterlijk: we bouwen prototypes en maken vaak gebruik van lego."