Eindhoven krijgt drie extra coffeeshops vanwege grote drukte en straathandel

Om de enorme drukte bij de huidige coffeeshops wat te verlichten en vooral om illegale straathandel te voorkomen, krijgt Eindhoven drie verkooppunten van wiet extra. De komende jaren gaat het aantal coffeeshops van twaalf stap voor stap naar vijftien. Daarmee is het zogeheten uitsterfbeleid van de laatste jaren - gesloten coffeeshops werden niet vervangen - definitief van tafel.

Bedolven onder aanvragen

Aan belangstelling voor de nieuwe zaken, geen gebrek. „Sinds in september bekend werd dat we hier plannen voor hadden, zijn we bedolven onder de aanvragen", zegt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. „Heel veel mensen hebben interesse om hier een coffeeshop te starten, die heel serieus al een advocatenkantoor inschakelen om hun kansen goed te onderzoeken.”

Wanneer die uitbreiding moet plaatsvinden, is nog niet duidelijk. De kans lijkt klein dat er komend jaar al een dertiende verkooppunt komt. De prioriteit ligt in eerste instantie bij het opnieuw verlenen van vergunningen aan de bestaande coffeeshops. Die vergunningen, vijf jaar lang geldig, verlopen allemaal in 2021. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven legt uit dat dat betekent dat al die ondernemers komend jaar opnieuw worden bekeken. „Onder andere met een Bibob-toets. Daar hebben we onze handen vol aan."

Kwetsbaar gebied

Jorritsma verwacht 'ergens in de komende twee jaar' de procedure te starten voor de eerste nieuwe coffeeshop. Die komt in ieder geval niet in Oud-Woensel of in het noorden van stadsdeel Gestel. In beide wijken zitten voorzieningen voor daklozen en verslaafden. Jorritsma: „Dat zijn kwetsbare gebieden. En je wilt voorkomen dat je daar problemen op elkaar stapelt."

Per procedure kan Jorritsma nog andere eisen stellen om andere kwetsbare buurten te ontzien en de coffeeshops over de stad te spreiden. Andere eisen: het beoogde pand moet een drank- en horecavergunning hebben, minimaal 100 meter verwijderd zijn van scholen en de initiatiefnemer mag niet betrokken zijn bij een andere coffeeshop. Jorritsma over dat laatste: „Je wilt voorkomen dat er een soort machtsconcentratie komt. Er gaat zoveel geld in om, dan bestaat het risico van ondermijning."

