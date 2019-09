Eindhoven krijgt een tinder-app voor vrijwilligerswerk

Dat heeft Eindhoven DOET donderdagavond bekend gemaakt op een drukbezochte informatieavond voor vrijwilligersorganisaties uit de regio Eindhoven. Tientallen uiteenlopende organisaties als Speeltuin de Splinter, de Reumavereniging, Groendomein Wasven en Vereniging Oud Woensel waren naar de bijeenkomst in Gestel gekomen om te horen hoe ze aan nieuwe vrijwilligers kunnen komen. ,,We gaan de app in samenwerking met WIJeindhoven ontwikkelen”, aldus Mariëlle Rooijakkers en Diana van den Eijnden van Eindhoven DOET, dat vrijwilligersorganisaties in Eindhoven ondersteunt. ,,In 2020 moet de app klaar zijn.”