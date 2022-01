Eindhoven krijgt eerste airfryer-friettent van het land: ‘Gooi eens een kroket in de hete lucht’

Vermiste kat Kosso van Henk van Straten werd voor een tientje verkocht via Markt­plaats

EINDHOVEN - Vlak voor oudjaar schoot katertje Kosso de straat op en was daarna acht dagen spoorloos. Maar zijn baasje, de Eindhovense schrijver Henk van Straten, heeft hem terug. De kat zat in Boekel, na te zijn verkocht via Marktplaats.

12 januari