Eindhoven krijgt eigen wijkrechtbank

EINDHOVEN - Komend jaar start de rechtbank een proef met een speciale wijkrechtbank in Eindhoven. In dat ‘community court’ moet de mens achter de rechtszaak centraal staan, waarbij ook gekeken wordt naar achterliggende problemen als schulden en familie-rechtelijke situaties.

De community court bestaat al in de VS en zou ook hier kansen hebben. De Nederlandse rechtbank probeert met diverse projecten een socialere aanpak, andere steden kennen een buurtrechter, een regelrechter of een spreekuurrechter.

Waarin deze Eindhovense wijkrechtbank verschilt van die andere initiatieven kan de initiatiefnemer, rechtbank Oost-Brabant nog niet zeggen. ,,Daarvoor is het nu te vroeg, we zijn nog in gesprek met het Openbaar Ministerie en de gemeente", zegt een woordvoerder.

Wel licht projectleider Mounir el Maach een tipje van de sluier op. ,,Strafrecht is niet het antwoord op alle problemen: bij sommige zaken stuiten we op multi-problematiek. Dan spelen schulden een rol, werk, echtscheidingen, de zorg voor kinderen, of het ontbreken van een nuttige dagbesteding. Daarin kan de community court een rol spelen. Ervaring leert dat integrale aanpak meer kans op herstel geeft, en minder kans op herhaling. Dat is prettig voor de persoon, de buurt en de maatschappij.

De rechtbank betrekt ook lokale ketenpartners en wijkadviesraden in het proces, met de rechter als regisseur. De formele rechtsgang is stok achter de deur. ‘Want als de mensen er niet in slagen hun problemen aan te pakken, dan zetten we de rechtsprocedures bij de rechtbank voort’, aldus El Maach.

