Eindhoven krijgt eind dit jaar mogelijk Winterworld met schaatsbaan, kerstmarkt en optredens

Van Gelder, bekend van het Sinterklaashuis in dezelfde Steentjeskerk, zegt gesprekken te hebben met geldschieters die zeker een ton bijeen moeten brengen om het plan werkelijkheid te laten worden. Voorbeeld voor de man die de laatste twee jaar Sinterklaas een onderkomen gaf in Eindhoven, is Winterparadijs in Eindhoven. ,,Dat is een heel groot evenement. Wij beginnen waarschijnlijk wat kleiner, maar uiteindelijk is het doel om ook zo groot te worden", aldus Van Gelder die ook commercieel manager is van zaalvoetbalvereniging FC Eindhoven.

10.000 betalende bezoeker per week

Hij gaat voorlopig uit van zo'n 10.000 entree betalende bezoekers per week, van zaterdag 11 december tot zondag 9 januari. Als locatie heeft hij het oog laten vallen op de Steentjeskerk (eigendom van de gemeente Eindhoven) of het Beursgebouw. ,,Maar het Beursgebouw is veel groter en veel duurder in huur. Dat vergt een grotere investering, van twee tot tweeënhalve ton en brengt dus meer risico met zich mee. Dat zou alleen kunnen als we zeker zijn dat corona voorbij is. Bovendien is het nog niet zeker dat we het gebouw kunnen huren", aldus de Eindhovenaar. Voor de Steentjeskerk kan hij zeker ook een wat kleinschaligere versie maken die coronaproof is, zoals afgelopen jaar ook met het Sinterklaashuis gebeurde. ,,Al hopen we natuurlijk dat het tegen die wel helemaal afgelopen is met corona.”

Volledig scherm Lancering Het Amsterdamse Winterparadijs op het voorplein van de RAI in Amsterdam Op de foto: Lil Kleine, Bas Smit, Xander de Buisonje © Brunopress

Het programma van Winterworld behelst uiteenlopende zaken als een kerstmarkt met verkoopstalletjes, een indoorschaatsbaan, draaimolens en andere attracties, maar ook optredens van artiesten, en horecazaken. ,,Ik zou hier ook een winterversie van Eindhoven Culinair, het eetfestijn in het Stadswandelpark, willen houden. Ik heb al met restauranthouders gesproken. Die willen graag meedoen", aldus Van Gelder.

Quote Behalve de schaats­baan op de Markt is er in Eindhoven eigenlijk niks te doen. Wij willen de stad op de kaart zetten met een gezellig festijn waar kinderen kunnen spelen terwijl de ouders een glühwein­tje drinken. Olof van Gelder, Organisator Winterworld Eindhoven

De initiatiefnemer benadrukt dat hij veiligheid voorop staat bij Winterworld. Sluitingstijd is 22.00 uur, uiterlijk. ,,Het wordt geen nachtwerk, want dan is de veiligheid moeilijker te garanderen", aldus Van Gelder. Hij is al in gesprek met de gemeente, onder meer over het schenken van alcohol en de sluitingstijden van het festijn, zegt de organisator.

