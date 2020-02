Eindhoven krijgt er een Starbucks bij

Het bedrijf zelf wil er niks over kwijt. Starbucks heeft in Eindhoven al vestigingen in het station en op Eindhoven Airport. De coffeecorner in het DELA-gebouw aan de Oude Stadsgracht is ook begonnen als een Starbucks. Maar DELA is inmiddels overgegaan op een andere cateraar die het merk Starbucks niet mag voeren.