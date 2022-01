Eindhoven krijgt er jaarlijks 600 sociale huurwoningen bij; huisvesting statushouders in leegstaande gebouwen onderzocht

EINDHOVEN - De vier corporaties in Eindhoven gaan de komende vijf jaar 3160 nieuwe sociale huurwoningen bouwen, ruim 600 per jaar. Eigenlijk is dat nog te weinig, maar meer is niet haalbaar. Ook komt er een onderzoek naar alternatieve huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, zoals in leegstaande gebouwen.