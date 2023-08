Eindhoven krijgt er weer een bierfestival bij, met tien brouwers en een ‘Indian Summer tintje’

LIVE | PSV moet in Oostenrijk klusje klaren, fans met honderden richting stadion Sturm Graz

PSV staat al met meer dan een half been in de play-offs van de Champions League. Na de 4-1 overwinning van vorige week op Sturm Graz, moeten de Eindhovenaren de klus dinsdagavond klaren in Oostenrijk. De aftrap is om 20.30 uur. Volg het duel hier live!