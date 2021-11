Eindhoven krijgt flinke subsidie om jongeren te werven en begeleiden naar vrijwilligerswerk

Talent ontdekken

Jongeren (14 tot 18 jaar) leren tijdens workshops en masterclasses bij Dynamo en in het Parktheater om zelf actief te worden bij sportclubs, verenigingen of in hun eigen wijk. Ze leren bijvoorbeeld sport- of culturele activiteiten organiseren, live streamen, lassen, timmeren of schilderen. Ze ontmoeten zo bovendien leeftijdgenoten met andere interesses die op andere plekken in de stad wonen en op andere scholen zitten.