Eindhoven krijgt niet één, maar mogelijk zelfs twee congrescentra: Postillion Hotel wil in The Dutch Mountains aan de slag

,,Ondanks dat we bij de gemeente Eindhoven de tender niet gewonnen hebben, gaan we vrolijk door", zegt Lennart Graaff van The Dutch Mountains. ,,Omdat de gemeente kiest voor de rand van de stad, zijn we gesterkt in de gedachte dat we door moeten gaan. Een congrescentrum hoort hier, bij de Fellenoord en het station. De binnenstad vinden wij een betere locatie. Ook internationale bezoekers van congressen zullen liever in het centrum landen, denken wij.” De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat twee congrescentra niet te veel is voor Eindhoven.