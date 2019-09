Eindhoven krijgt ook Monkey Town, in Vijfkamplaan

Het is de 46ste vestiging van het bedrijf met hoofdkantoor in Heemskerk. In de regio is er een Monkey Town in Valkenswaard en één in Helmond. Die laatste is dicht vanwege de verhuizing naar de voormalige tennishal van Hotel Carlton De Brug (Hotel Hup) in Mierlo. Het nieuwe onderkomen gaat in oktober open.