Eindhoven krijgt ‘Oscar’ voor stadsmarketing

Blog Stigmama: Kwijt

11:35 Zoals een oude tante vroeger al tegen me zei: “Heb je kleine kinderen, dan heb je kleine zorgen en heb je grote kinderen, dan heb je grote zorgen”. En hoewel ik het me toen helemaal niet kon voorstellen, had ze daar gelijk in, weet ik nu. Kan ik me nu erg veel zorgen maken over het gamegedrag van oudste of over zijn achterblijvende cijfers, toen hij nog kleiner was maakte ik me hele andere zorgen.