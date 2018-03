Eindhoven krijgt speciale studio voor Virtual reality video's

„Tot nu toe worden opnames voor VR-producties gemaakt in 2D. Het driedimensionale aspect wordt er later aan toegevoegd in de vorm van animaties", legt Natasja Paulssen uit. Zij is creatief directeur van het Eindhovense bedrijf Dutch Rose Media dat VR en AR-producties maakt voor bedrijven als Pathé, Rabobank, Philips en Telfort. „Die animaties zijn zo duur dat veel projecten nu niet doorgaan vanwege de kosten. Met de studio worden de kosten zoveel lager, dat we verwachten dat meer partijen gebruik gaan maken van VR en AR."

Investeerders

Poppodium De Effenaar is een geschikte locatie omdat die de noodzakelijke hoogte van vijf meter heeft en beschikt over veel van de benodigde apparatuur. „De studio, die per dag wordt verhuurd, is demontabel en wordt weggehaald voor concerten", zegt Paulssen. Investeerders hebben zich al gemeld. Als er genoeg opdrachten zijn, wordt de studio aangekocht. De verwachting is dat die dit najaar in gebruik kan worden genomen.