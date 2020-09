Eindhoven krijgt twee miljoen voor futurelab

Complex: nationaal instituut in Eindhoven waar het ‘elke dag Dutch Design Week is’

4 maart EINDHOVEN - Het publiek doorlopend in contact brengen met de nieuwe verhalen rond ontwerp en technologie. Dat is wat moet gaan gebeuren in Complex, het design- en technologie-instituut dat in Eindhoven moet landen. Dinsdag is dat gepresenteerd in Design Academy Eindhoven.