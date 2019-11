Eindhoven krijgt tweede Burger King

Het nieuwe restaurant biedt plaats aan 146 gasten, laat Burger King in een persbericht weten. Het nieuwe filiaal is het tweede in Eindhoven. Ook in het station zit er een. Het nieuwe restaurant is het 68e van Burger King in Nederland, sinds de oprichting in 1954. Burger King heeft meer dan 17.000 locaties, verspreid over meer dan 100 landen. Bijna alle restaurants worden uitgebaat door onafhankelijke franchisenemers.