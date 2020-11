Eindhoven laat gehandicapte en rechtbank al twee maanden in wacht staan

Ze moet uiterlijk dinsdag een reactie geven, anders doet de meervoudige kamer zelf uitspraak. Dat meldt de rechtbank in Den Bosch dinsdagochtend, nadat het ED afgelopen weekend om opheldering vroeg. De rechtbank had tijdens de zitting van 21 juli bepaald dat de gemeente voor 1 september moest reageren. ,,De rechtbank is nog steeds in afwachting van een reactie van de verweerder”, aldus een woordvoerder. ,,Er is een deadline gegeven, binnen zoveel tijd kan de verweerder reageren. Dat is toen niet gebeurd. Daarna zijn er verschillende berichten van de rechtbank uitgestuurd. Daar is ook niet op gereageerd. Nu is de deadline gegeven om uiterlijk vandaag een reactie te krijgen. Als er vandaag ook een reactie uitblijft, dan wordt het onderzoek gesloten en wordt er uitspraak gedaan.”

Heeft de rechtbank een idee wat hier mis is gegaan? ,,Daar durf ik niks over te zeggen", zegt zijn woordvoerster. ,,Het is een lopende zaak, dus die vraag kan ik ook niet aan de meervoudige kamer voorleggen. Het enige wat ik weet is dat er verschillende keren gevraagd is om de input die de verweerder zou leveren, en dat die dus niet is gekomen.” Of het uitzonderlijk is dat een gemeente het zo laat afweten? ,,Die vraag kan ik niet zo 123 beantwoorden.”

Zwart op wit zekerheid

De rechtszaak waar het mee begon dateert alweer van 21 juli. Hij was aangespannen door de Eindhovense Ans van de Snepscheut. Zij krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning via de gemeente begeleiding van een zorgaanbieder, mede omdat ze aangewezen is op een rolstoel. In de praktijk twee uur per week, en daarmee is ze tevreden. Maar ze wil wel zwart op wit zekerheid dat dit is waar ze recht op heeft. Nu staat in haar beschikking alleen de nietszeggende term ‘stuks’. Mocht de zorgaanbieder de hulp in de toekomst zomaar halveren, dan kan ze hem noch de gemeente hierop aanspreken.

Haar gemachtigde Kevin Wevers en de bestuursrechters wezen tijdens de zitting erop dat het gezien de jurisprudentie logisch is om Van de Snepscheut in het gelijk te stellen. De jurist van de gemeente Eindhoven gaf aan dat dit politiek gevoelig lag en dat hij ruggenspraak moest houden met het college. Eigenlijk stelde de rechtbank toen al een deadline: de zaak werd aangehouden tot 1 september. Als de gemeente uit zichzelf niks deed, zouden de rechters uitspraak doen.

Nog altijd met lege handen

Eind augustus hoorde de cliënte via het ED dat de gemeente haar in het gelijk wilde stellen. Dat werd daarna in een belletje met haar gemachtigde Kevin Wevers ook bevestigd door de jurist van de gemeente. Toch staat ze nog altijd met lege handen. De gemeente heeft verzuimd de rechtbank een schriftelijke reactie te sturen, hoe vaak die de afgelopen twee maanden daar ook om vroeg. En de gemeente heeft tot op de dag van vandaag haar geen beschikking gestuurd waarop staat dat ze recht heeft op twee uur begeleiding per week.