Eindhoven lastig te bereiken na tal van ongelukken op snelwegen

File door botsing tussen meerdere voertuigen op A50 in Eindhoven

8:29 EINDHOVEN - Op de snelweg tussen Geldrop en Asten was het dinsdagochtend al raak, een uurtje later is het fout gegaan op de A50 tussen Oss en Eindhoven. Bij knooppunt Ekkersweijer, tussen Best en Eindhoven, zijn meerdere voertuigen op elkaar gebotst.