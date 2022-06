Eindhoven legt zelf 8,7 miljoen euro bij voor leefbaarheid en isolatie particuliere woningen in Woensel-Zuid

Dat geld komt bovenop de 20 miljoen euro subsidie uit het nationale Volkshuisvestingsfonds die Eindhoven in juli vorig jaar kreeg toebedeeld. De rijksgelden moeten besteed worden in de buurten Woensel West, Limbeek Noord, Limbeek Zuid, Hemelrijken en de Gildebuurt. Voorwaarde is bovendien dat Eindhoven zelf ook meebetaalt. Daar zijn de 8,7 miljoen ‘cofinanciering’ voor bedoeld.