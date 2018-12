Eindhoven maakt afspraken over hoogte huur voor deel nieuwbouw Willemstraat

EINDHOVEN - Voor het eerst maakt de gemeente Eindhoven harde afspraken over de hoogte van de huur met een projectontwikkelaar. 60 van de 188 woningen in de plannen voor het Vogelzang- en het Van de Ven & CO-terrein aan de Willemstraat houden zeker tien jaar lang een huur tussen de 825 tot 900 euro per maand.

Ontwikkelaar Burgland Real Estate en de gemeente Eindhoven hebben daar afspraken over gemaakt, zo laten ze weten in een persbericht. Het gaat vooral over de appartementen van 90 tot 115 vierkante meter op het Van de Ven-terrein bij de Willemstraat/Gagelstraat. IJsbrand Alberts van de ondernemer uit het Zuid-Hollandse Stolwijk vertelt dat de overige 128 woningen wel in het duurdere huursegment boven de 1000 euro vallen. ,,Natuurlijk streeft een projectontwikkelaar altijd naar een zeker rendement, maar we willen ook graag een bijdrage leveren aan de woningbehoefte bij starters. We houden daar nu rekening mee in de exploitatie van de twee terreinen.”

Een impressie van de bouwplannen van Burgland Real Estate op het terrein Van de Ven & Co in Eindhoven op de hoek Willemstraat-Gagelstraat.

De twee plannen - met in totaal 42 eengezinswoningen en 146 appartementen in drie tot vijf bouwlagen - zijn onderdeel van het Bouwoffensief waarmee de gemeente probeert de oververhitte woningmarkt wat af te koelen. Maar de woningen mogen ook niet onbetaalbaar worden. En dus wil het gemeentebestuur afspraken maken met projectontwikkelaars, zoals dat eerder op Strijp-S is gebeurd. Nu komt daar voor het eerste een commerciële ontwikkelaar in de stad bij. Wellicht dat hier wel helpt dat de gemeente een deel van de grond van het Vogelzangterrein in eigendom heeft.

Een impressie van de bouwplannen van Burgland Real Estate op het terrein Van de Ven & Co in Eindhoven met op de voorgrond de Willemstraat.

De komende maanden wordt het bestemmingsplan gemaakt en vergunningaanvraag voorbereid. Die twee gaan waarschijnlijk vanaf half februari gelijk op lopen. Alberts hoopt dat na de bouwvak de bouw kan beginnen. ,,Al heb je zeker bij binnenstedelijke ontwikkelingen toch bijna altijd bezwaren. Ook al hebben we er alles aan gedaan om draagvlak in de buurt te creëren. Die zijn ook positief ontvangen", aldus Alberts.

Een impressie van de bouwplannen van Burgland Real Estate op het terrein Van de Ven & Co met op de voorgrond de Langendonkstraat in Eindhoven.

De kritiek uit de buurt betrof tot nog toe de schaduwwerking van de nieuwbouw en de verwachte parkeerdruk in de buurt door de komst van veel nieuwe woningen. Met een aantal bewoners van een tiental woningen die onder de minimale twee uur zon per dag komen, zijn volgens de gemeente afspraken gemaakt. Verder voldoet het plan volgens Alberts van Burgland aan de parkeernormen van de gemeente Eindhoven. Voor de nieuwe woningen zijn op eigen terrein parkeerplekken aangelegd. ,,De druk op de omgeving zal in ieder geval niet toenemen", aldus de ontwikkelaar. Op het terrein Van de Ven & Co komen 89 parkeerplaatsen voor bewoners van de nieuwe appartementen en hun bezoekers en 65 voor de Aziatische supermarkt. Op het Vogelzangterrein zijn 98 autoplekken gepland.

In de gemeenteraad speelt binnenkort wel een discussie op initiatief van het CDA over de vraag of de Eindhovense parkeernormen wel realistisch zijn. Die gaan nu immers uit van autodelen, fiets- en ov-gebruik en een laag percentage van auto-eigenaren.