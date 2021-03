Eindhoven maakt begin met aanpak leerachterstand van peuters en basisschooljeugd

Gesprek Sonse ‘Stinkloop’ muurvast: tijdelijke ingreep voor boeren

9 maart SON EN BREUGEL - De ‘Stinkloop’ in Son blijft zijn naam voorlopig eer aandoen. Gesprekken over een oplossing voor het afvalwater van Rendac zitten muurvast. Boeren in het gebied worden daarom via een tijdelijk leiding voorzien van schoon water, maar mensen in het dorp willen eindelijk eens definitief van het probleem af. ,,Het vervuilde water blijft maar open en bloot door het gebied stromen.”