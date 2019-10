Eindhoven maakt zich op voor de marathon

MARATHON EINDHOVEN Martijn Meijer: ‘De laatste fysieke menselijke barrière zal worden doorbroken’

9:00 Het is niet alleen het weekeinde van de Eindhovense marathon, maar ook die van de Ineos 1.59 Challenge. Het project in Wenen moet Eliud Kipchoge in staat stellen onder de magische grens van 2 uur te duiken.