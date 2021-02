Eindhoven: maximaal 40 procent van stad aangesloten op het publieke warmtenet in 2050

En de gemeente Eindhoven wil een flinke vinger in de pap bij de aanleg. Wethouder Rik Thijs wil het voortouw én de regie in handen nemen maar liefst ook (groot)aandeelhouder worden, in ieder geval bij de belangrijkste warmteleidingen. ,,Want we willen zorgen dat de aansluiting op een warmtenet betaalbaar, rechtvaardig en duurzaam wordt. Dat is heel belangrijk voor de energietransitie. Willen we van het gas af dan bieden warmtenetten daarvoor de snelste route. En natuurlijk willen we daarbij samenwerken met commerciële partijen, zoals Ennatuurlijk", aldus de GroenLinks-wethouder.