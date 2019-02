Eindhoven met 19,7 graden warmste plek van Nederland

Droge lucht

Volgens Janssen lijkt het erop dat woensdag weer een zonnige en vooral warme dag gaat worden. ,,De kans is aanwezig dat de temperaturen van vandaag geëvenaard worden.” De kans dat het warmer wordt acht hij niet heel erg groot. ,,Om er morgen overheen te gaan, moet alles meezitten. Dan moet er geen wind zijn en volop zon. Dat lijkt te lukken. Maar de lucht moet ook heel droog zijn en in het westen en het noorden van het land wordt de lucht morgen wat vochtiger. In de zuidoostelijke helft van het land blijft de lucht waarschijnlijk droog, dus de kans is groot dat het weer daar morgen vergelijkbaar is met dat van vandaag.”

Landelijk record

Het landelijke maand- en seizoenrecord staat op 20,4 graden, gemeten in Oost-Maarland op 24 februari 1990. Janssen: ,,Het weer was toen min of meer vergelijkbaar. Er lag een krachtig hogedrukgebied boven Europa, net als nu. Het verschil is dat het mooie weer toen vrij kort duurde en heel plaatselijk was. Nu zie je dat het meerdere dagen op rij heel warm is en dat het in het hele land mooi weer is. Dat is heel bijzonder.”