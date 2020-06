‘Eindhoven Metal History’: vintage footage uit de krochten van de stad

Eindhoven groeide in de jaren tachtig uit tot de Europese hoofdstad van de metal. Grote katalysator was jongerencentrum Dynamo (1981-2002), een hechte metalgemeenschap in een voormalige protestantse kerk aan de Smalle Haven, waar ook het legendarische Dynamo Open Air Festival ontstond. ,,Iedereen die metal een warm hart toedroeg in Brabant wist de weg naar Dynamo te vinden, en iedereen daar kende elkaar”, zegt Steven Koster (50). De Eindhovenaar, oud-grunter bij goregrind-band Rompeprop, was er vanaf 1986 stamgast en dj. ,,Ik hoorde bij het meubilair.” Vanaf 1991 ging hij met een handycam het publiek en de concerten filmen en stopte daar pas mee toen Dynamo in 2002 haar deuren sloot om plaats te maken voor een gloednieuw, en heel andersoortig jongerencentrum Dynamo op het Catharinaplein. ,,Destijds realiseerden we ons niet dat we een heel aardig archief aan het aanleggen waren.” Het idee om iets met die filmbanden te doen, werd steeds op de lange baan geschoven. Tot corona kwam. ,,Ineens had iedereen veel meer tijd.”