Eindhoven mikt op Europese toppositie voor startups

Startups lopen voor de troepen uit en vormen de toekomst van het bedrijfsleven, aldus de gemeente. Een levendig startupklimaat is daarom belangrijk of zelfs essentieel voor de economische groei van de regio. Het is bovendien een manier om interessant te worden voor talent.

De beste

Met een 193e plek wereldwijd doet de regio tot dusver nog maar voorzichtig mee. Maar in 2023 moet Eindhoven kunnen wedijveren met steden als Berlijn, Stockholm en Helsinki. Voor startups in deeptech zoals bijvoorbeeld robots en kunstmatige intelligentie is het doel van de gemeente om zelfs de Europese nummer één te worden. ,,Brainport biedt unieke kansen voor deze startups. We kunnen ons onderscheiden en willen de beste worden’’, aldus wethouder Stijn Steenbakkers die gelooft dat het een realistisch doel is.

Om de ambitieuze doelen te halen denkt de gemeente aan verschillende initiatieven om de regio aantrekkelijker te maken voor jonge ondernemers, staat in zijn plan dat dinsdag unaniem positief werd beoordeeld door de Eindhovense gemeenteraad.

Eén loket

Zo wil de gemeente één loket openen waar studenten en onderzoekers in de opstartfase van hun bedrijf terecht kunnen met al hun vragen. Op deze plek worden ze geholpen met bijvoorbeeld huisvesting en financiering. Eindhoven wil verder stimuleren dat er genoeg (flex)werkplekken zijn.

Op een centrale internetpagina is het de bedoeling dat jonge ondernemers gekoppeld kunnen worden aan gevestigde bedrijven die ervaring hebben opgedaan als startup.

Startups moeten bovendien de kans krijgen om mee te gaan op internationale handelsmissies en gebruik kunnen maken van vertegenwoordigers in verschillende wereldsteden die toegang hebben tot internationale klanten.

Risico van investeerders

Op de thuismarkt wil de gemeente Eindhoven startups een kans bieden door de eerste klant te worden, bijvoorbeeld bij de inkoop van producten of diensten. Eindhoven overweegt ook om startende bedrijven uit te dagen om een oplossing te bedenken voor actuele problemen in de stad.

Steenbakkers benadrukt dat de inspanning niet alleen moet komen van de gemeente maar ook van alle betrokken partijen in Brainport. De wethouder wil nog uitzoeken wat er nodig om het aanbod van financiering beter aan te laten sluiten bij de vraag van bedrijven die veel geld nodig is. ,,Dat is het grootste probleem voor startups die net iets verder zijn en tientallen miljoenen nodig hebben.’’

Landelijk wordt gewerkt aan een deeptechfonds van 250 miljoen euro dat het risico van investeerders moet dempen, vertelde hij. Het is niet de bedoeling dat de gemeente gaat investeren.