Eindhoven mist nog steeds website hulp

Goed rendement voor Cody Gakpo bij PSV: ‘Wil me blijven ontwikke­len’

22 augustus Cody Gakpo is hard op weg om een plek in de basis van PSV veilig te stellen. Zaterdagavond maakte hij in het Philips Stadion alweer zijn derde goal in de voorbereidingscyclus. Tegen Eintracht Frankfurt scoorde hij opnieuw met een hard en laag schot, al was de goal alleen voor de statistieken. PSV verloor namelijk met 1-2.