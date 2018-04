Eindhoven moet bezuinigen: 15 miljoen

Het huidige, demissionaire college van B en W wil geen voorschot nemen op mogelijke bezuinigingsmaatregelen. ,,Dat is niet meer ons", zegt wethouder Wilbert Seuren (D66) van Financiën. ,,Op het moment dat de besprekingen voor een nieuwe coalitie van start gaan, moet de huidige coalitie daar geen standpunt over innemen. We gaan niet over ons graf heen regeren."

Zorgenkindje

Tegenover die 30 miljoen euro tekort staan ook een aantal meevallers en de resultaten van kostenbesparingen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd om de uit de pan gerezen kosten in het sociaal domein te beteugelen. Die overschrijding wordt voor dit jaar in totaal op 22 miljoen euro geraamd. De helft daarvan zou al in het eerste kwartaal zijn veroorzaakt.

Seuren erkent dat de huidige coalitie een zorgelijke financiële erfenis achterlaat. ,,Ik had het ook liever anders gezien. Maar het is zoals het is, daar kunnen en moeten we ook geen doekjes om winden. Voordeel van de huidige situatie is dat we inmiddels precies weten waar we aan toe zijn, vrijwel dagelijks de vinger aan de pols hebben en niet meer overvallen worden door onverwachte budgetoverschrijdingen in het sociaal domein."