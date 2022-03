‘Eindhoven moet een permanant podium worden voor alle amateurkunstenaars’

EINDHOVEN - Met het project Eindje Aan zet het CKE de amateurkunst in de stad weer in beweging en maakt die zichtbaar in de stad. Blijvend, zo is de bedoeling.

Zo trok in het carnavalsweekend een groepje van veertien amateurfotografen de Eindhovense binnenstad in voor de uitwerking van Walk the walk, een fotoproject waarbij de opdracht was bewegende voeten van zo veel mogelijke verschillende Eindhovenaren vast te leggen. Die worden later op de voetgangers- en fietsbrug in Fellenoord tentoongesteld. Van die brug maken vooral veel voetgangers gebruik, maar is vanwege de betonnen vlakken ook erg geschikt om er foto’s te exposeren. Bovendien kan die wel een wat vrolijker uitstraling gebruiken. Dus werd de fotografen gevraagd zo veel mogelijk eenheid in de uitvoering te zoeken, maar tegelijkertijd ook zo veel mogelijk diversiteit qua invulling. De opdracht bleek lastiger dan gedacht, maar toch gingen de fotografen er enthousiast mee aan de slag en waaierde het groepje al snel uiteen om een eigen plan te trekken.

Blijvende vernieuwing

Eindje Aan is het antwoord van CKE op de de lange coronaperiode waarin mensen niet konden optreden of bij elkaar komen om hun hobby te beoefenen. ,,Maar er zijn wel veel mensen individueel bezig gebleven", stelt CKE-innovatiemanager Desiree Wevers. ,,Daarom is het nu tijd om de stad weer ‘aan’ te zetten, nu kan het immers weer. Maar we vinden het even belangrijk dat de amateurkunst meer aandacht krijgt en zichtbaar is voor alle Eindhovenaren. Met Eindje Aan zoeken we naar blijvende vernieuwing. Onderzoek van de gemeente heeft namelijk concreet aangetoond dat in de afgelopen twee jaar meer mensen kunst en cultuur zijn gaan beoefenen.”

Aanjagen en ondersteunen

Volgens Wevers is die ontwikkeling voor het CKE een mooie kans daar een rol in te spelen als aanjager en ondersteuner en is er inmiddels een voorlopig programma ontwikkeld dat openstaat voor alle disciplines in amateurkunst. In Led Light District bijvoorbeeld worden de komende maanden veertien rood verlichte ramen in de Heuvel gevuld met werk van beeldende amateurkunstenaars in de stad en krijgen in 1,5 Meter2 Sessions singer-songwriters in het Wasven een podium. Verder staan nog een Koren Pop-up op het programma, de Dag van de Amateurkunst en Blow Me Away voor jazzmuzikanten, -vocalisten en -liefhebbers.

Project zonder einde

Wevers: ,,Maar het is nadrukkelijk onze bedoeling om voor alle disciplines projecten neer te zetten. Bovendien willen we de samenwerking tussen amateurs en professionals stimuleren. Daarom doen we eigenlijk ook een oproep aan het hele veld om mee te doen, de stad ‘aan’ te zetten en anderen ervan mee te laten genieten. Want dit is eigenlijk een project zonder einde. Eindhoven moet een permanent podium worden voor alle amateurkunstenaars.”

Volledig scherm Druk onderling overleg na een aantal geschoten foto’s. © DCI Media