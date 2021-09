Eindhoven moet grond niet aan ontwikkelaars maar direct aan corporaties verkopen voor bouw sociale huurwoningen

Vriend­schap bij harmonie leidt tot seks met 20 jaar jonger meisje (13)

13:18 DEN BOSCH – Een straf moet voorkomen dat de dader het nog een keer doet. Maar wat te doen als hij het 17 jaar geleden deed en sindsdien nooit meer? Toch straffen, want dat is ook vergelding. En dus eiste het Openbaar Ministerie een paar maanden cel tegen een man die seks had met een twintig jaar jonger meisje.