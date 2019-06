‘Eindhoven moet huishoudelijke hulp direct verbeteren’, dinsdag monsterzitting bij rechtbank

Eindhoven moet volgens de cliëntenraad ingrijpen en niet wachten op een eventuele wetswijziging die de gewraakte werkwijze mogelijk maakt. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kondigde die wijziging in april aan. Het ongevraagde advies aan het gemeentebestuur komt aan de vooravond van een 'monsterzitting' bij de rechtbank in Den Bosch. Daar komen dinsdag vier zaken van Eindhovense ouderen en zieken aan bod. De uitkomst vormt de leidraad voor de rest van de 150 rechtszaken die de rechtbank komende zomer moet behandelen.

Het gaat hierbij in alle gevallen om Eindhovenaren die vinden dat ze te veel gekort zijn op hun hulp, onder meer door het schrappen van incidentele schoonmaaktaken zoals het schoonmaken van keukenkastjes. De cliëntenraad constateert dat een verschil in behandeling is ontstaan, en daarmee dus rechtsongelijkheid.

Eindhoven versoberde vorig jaar de huishoudelijke hulp voor circa 4500 ouderen en zieken in de stad. Tegelijkertijd gaf ze inwoners niet langer duidelijkheid over het aantal uren hulp waarop ze recht hebben. In de praktijk roosteren veel zorgbedrijven de hulp nog maar half zo lang in. Circa 300 Eindhovenaren maakten tegen deze aanpak bezwaar. Bij die groep liet de gemeente alsnog een thuisonderzoek doen, waaruit vaak bleek dat mensen meer hulp nodig hadden. Alleen bezwaarmakers kregen alsnog zekerheid over het aantal uren hulp - conform de uitspraak van de hoogste rechter in oktober.

Heel vreemd

Bij nieuwe aanvragen geeft Eindhoven nog steeds geen zekerheid in uren. Ook Helmond, Best, Meierijstad en de Peelgemeenten doen dit niet, nu de minister beloofd heeft met een wetswijziging te komen. 'In de praktijk blijkt dat Eindhovenaren die bezwaar maken er allemaal op vooruitgaan en dat ook de geïndiceerde uren worden vermeld', schrijft de cliëntenraad aan het college van B en W en de gemeenteraad. 'Ons advies aan inwoners die een nieuwe aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning indienen zou zijn bezwaar te maken, want het loont altijd. Het is toch heel vreemd, dat wij dat zouden moeten adviseren!'