Eindhoven moet ton aan boetes betalen aan ouderen en gehandicapten

Dat heeft de Eindhovense zorgwethouder Renate Richters (GroenLinks) laten weten aan de gemeenteraad op vragen van de SP en de PvdA. De gemeente is begin dit jaar begonnen met een versobering van de huishoudelijke hulp voor ouderen, zieken en gehandicapten. Zij is in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verplicht hen te helpen om thuis te blijven wonen. Omdat Eindhoven met tekorten kampt is ze begin dit jaar begonnen om alle clienten thuis te laten bezoeken voor een herindicatie. Vaak komt de schoonmaakhulp daarna uit op anderhalf uur per week.