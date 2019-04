‘Eindhoven moet vuurwerkverbod niet aan wijkbewoners overlaten’

De cijfers vormen de uitkomst van een enquête die de gemeente Eindhoven heeft laten uitvoeren, onder meer door vragen uit te zetten onder de leden van haar Digipanel en op social media. In totaal deden 4.200 personen mee. De uitslag is volgens de gemeente representatief voor de hele bevolking. Eind vorig jaar kwamen soortgelijke cijfers naar voren uit onderzoek van de Persgroep/ED: in de hele regio Zuidoost-Brabant is 53% voorstander van een vuurwerkverbod voor particulieren, specifiek in Eindhoven 56%. In Eindhoven maakt vooral GroenLinks zich hard voor zo'n verbod. Burgemeesters in de regio zijn tegen, omdat dit moeilijk te handhaven zou zijn.

De steun voor een gedeeltelijk vuurwerkverbod - vuurwerkvrije zones in de stad - kan op een heel grote meerderheid (76%) rekenen, zo blijkt uit de enquête van Eindhoven. ‘Wel zetten mensen kanttekeningen bij de uitvoerbaarheid (waar wel, waar niet) en vraagt men zich af of het te handhaven is. Een maatregel die in andere steden wordt gebruikt om vuurwerkoverlast te verminderen, namelijk dat bewoners het zelf en met elkaar regelen als zij hun buurt of straat vuurwerkvrij willen houden, vindt minder gehoor’, zo concludeert de gemeente. ‘Eerst zouden buurtbewoners het dan samen eens moeten worden, vervolgens moeten zij zelf voor de handhaving zorgen, waarvoor zij bij de gemeente een speciaal bord kunnen aanvragen. Slechts een op de drie Eindhovenaren is het eens met de stelling dat de gemeente dit ook in Eindhoven mogelijk zou moeten maken.’

Zes op de tien Eindhovenaren (62%) vinden dat de gemeente tijdens de jaarwisseling op een centrale plaats in de stad een professionele vuurwerkshow zou moeten organiseren. Van de fervente vuurwerkafstekers (mensen die altijd of meestal zelf vuurwerk afsteken tijdens oudjaar) zou bij een centrale vuurwerkshow ongeveer 30% uit zichzelf stoppen met vuurwerk afsteken, 60% zou dat niet doen, 10% twijfelt.