Eindhoven Museum wil liefst uitbreiden op plek rijschool in Genneper Parken

Het Eindhoven Museum heeft donderdagavond twee mogelijke uitbreidingsplannen gepresenteerd voor VONK, zoals het nieuwe museum heet. Voor de uitgebreide variant moet Rijschool Leeuw aan de Boutenslaan weg. Mocht dat niet lukken dan komt plan B in werking: dat is een compacte uitbreiding waarvoor de tuin van Dahliavereniging Maria Middelares zou moeten verkassen.

,,Maar gehoord de reacties is wel duidelijk dat de voorkeur van de belanghebbenden, de professionele partijen in Genneper Parken én het museum zelf, uitgaat naar de variant bij Leeuw", aldus Linda Blaauboer, projectleider voor de uitbreiding van het Eindhoven Museum.

Volledig scherm Rijcentrum Leeuw aan de Boutenslaan in Genneper Parken in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Het Eindhoven Museum - met het Prehistorisch Dorp in Genneper Parken en een collectie Eindhovense historische stukken - doet een haalbaarheidsonderzoek naar een gebouw met onder meer entree, expositieruimtes, horeca en dergelijke. Ontwerper Marco Vermeulen - onder andere ook verantwoordelijk voor het bezoekerscentrum Biesbosch - is voor VONK aangetrokken. De vernieuwing van het openluchtmuseum vergt een investering van 10,5 miljoen euro, met onder meer een bijdrage van 7 miljoen uit de Regio-envelop van het Rijk voor Brainport.

Volledig scherm Drie keer prijs voor Het Biesbosch MuseumEiland, bij de internationale wedstrijd Architizer Awards 2016. foto Ronald Tilleman Original IPTCSource © Ronald Tilleman © Ronald Tilleman

Variant bij Ton Smitspark afgevallen

Aanvankelijk keek de museumdirectie daarbij ook naar een locatie aan de overkant van het water/zandvang De Vleut in de Tongelreep. Maar die plek, tegenover het Prehistorisch Dorp, aan de kant van het Ton Smitspark, stuitte op heel veel verzet van alle kanten. Blaauboer zegt daar alleen over dat de twee gekozen varianten geschikter zijn. Over de details wil zij niet veel kwijt. ,,We gaan met de inbreng van donderdagavond de varianten aanscherpen en dan komen we in januari naar buiten.” Duidelijk is wel dat het museumgebouw goed in het zicht aan de Boutenslaan moet komen te staan.

Volledig scherm Eindhoven ED2020-5723 *Genneper Parken*, *Dahliatuin Maria Middelares* © DCI Media

Zoals zij het nu inschat zal dan de uitgebreide variant op de locatie van Leeuw de meeste handen op elkaar krijgen. ,,Probleem is dan wel dat we nog afhankelijk zijn van de verplaatsing van de rijschool. De onderhandelingen zijn begonnen, maar we weten natuurlijk niet of het ook doorgaat. Daar moeten we dan op wachten. Mogelijk werken we dan allebei de varianten uit.” Voor de compacte versie moet nog wel een oplossing voor de dahliatuin gevonden worden, zegt Blaauboer.

Nog geen concreet voorstel voor Leeuw

Directeur Marc Leeuw van het bedrijf zegt dat er al sinds 2008 gepraat wordt over een mogelijk vertrek. Sinds het erfpachtcontract is verlengd, kan de gemeente niet meteen van de rijschool af. Sinds vorig jaar de visie op de inrichting van Genneper Parken is gepresenteerd, zijn de gesprekken hervat. ,,Maar het is allemaal nog behoorlijk vaag. Een concreet voorstel met een locatie is er zelfs nog niet", aldus Leeuw.

Volledig scherm Voorzitter van de Stichting Vrienden van Gennep, Kik de Nooijer, vertelt mening over visie op de inrichting van het gebied. Eindhoven © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Kik de Nooijer van de stichting Vrienden van Genneper Parken is redelijk tevreden met de plannen voor VONK. Zeker als Rijschool Leeuw weg gaat is dat een verbetering. Maar hij vraagt wel aandacht voor een weiland achter de rijschool. Dat hoort niet bij het museum maar wordt wel gebruikt om nieuwe paden aan te leggen. ,,Dat weiland is nu heel belangrijk voor de Genneper Hoeve. Het plan VONK mag niet ten koste gaan van die belangrijke speler in de Genneper Parken.

Cis van der Vleuten van de Henri van Abbestichting heeft nog wel zorgen. ,,Feitelijk zou in dit deel van het gebied niets moeten gebeuren, ook geen uitbreiding van het museum. Dat vergroot de druk op het gebied weer omdat het veel meer publiek en dus auto's aantrekt. Dat blijft een punt van grote zorgen.”

Buurt wil geen enkele variant

Buurtvereniging Genneperzijde, aan het Ton Smitspark, is afgehaakt bij de inspraak. Volgens Michel Koonen ziet de vereniging helemaal niks in de plannen, in welke variant dan ook. ,,Want het trekt veel meer verkeer aan waardoor een kwetsbaar gebied onder druk komt te staan. En wat als het over een paar jaar niet goed loopt? Dan gaan we weer uitbreiden. Net als de Efteling, die moet ook elke paar jaar een nieuwe achtbaan.”

Volledig scherm Ook het Prehistorisch Dorp in Genneper Parken, onderdeel van het Eindhoven Museum, is in de corona-crisis gesloten. © Michel Theeuwen