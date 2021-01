Eindhoven Museum wil snel snappen zetten in uitbreidingsplannen

EINDHOVEN - Eind januari is er hopelijk zicht op het voorlopige ontwerp voor de uitbreiding van het Eindhoven Museum in de Genneper Parken. Er wordt dan een keuze gemaakt welke van de twee scenario's die momenteel nog in de race zijn verder wordt uitgewerkt.

Vonk, zoals het nieuwe museum gaat heten is een uitbreiding van het huidige Prehistorisch dorp. De bedoeling is dat het museum ongeveer het dubbele aantal vierkante meters krijgt zodat er ook ruimte komt voor een collectie met Eindhovense historische stukken die nu nog in een depot staan.

De voorkeur van veel betrokkenen is om het museum uit te breiden op de locatie waar nu nog rijschool Leeuw aan de Boutenslaan zit. Ook omdat deze variant de natuur in de Genneper Parken het minst aantast. Het is volgens de initiatiefnemers dan zelfs mogelijk extra meters groen toe te voegen ten opzichte van de huidige situatie.

Combinatie van

Het tweede scenario voorziet in een uitbreiding op de plek waar nu de Dahliatuin is gevestigd. Eerder was ook een derde scenario in beeld. Met een uitbreiding aan de kant van het Ton Smitspark. Deze variant stuitte echter op teveel verzet. Of het eerste scenario haalbaar is mede afhankelijk van of de gemeente een andere locatie vindt voor de rijschool. Volgens Ward Rennen, directeur van het Eindhoven Museum, is het zelfs mogelijk dat er een soort combinatie van de twee scenario's wordt gekozen. ,,Wij hebben onze wensen aangegeven en het is uiteindelijk aan de gemeente om te kijken wat waar mogelijk is. Hopelijk is er snel duidelijkheid.”

Met Vonk moet Eindhoven eind 2024 een museum krijgen dat de geschiedenis van de stad vertelt. Het Prehistorisch dorp is dat in zekere zin ook maar daar ontbreekt de geschiedenis van pak weg de laatste 350 jaar. Vonk wordt een museum waar bezoekers actief aan meebouwen. In de voorbereiding mogen Eindhovenaren meedenken over welke onderdelen van de geschiedenis voorbij komen. In het uiteindelijke museum komt een bouwschuur waar bezoekers meebouwen aan (technische) installaties die de geschiedenis mede vertellen.

Oorspronkelijk was er voor Vonk een investering van 10,5 miljoen euro begroot. Inclusief zeven miljoen euro uit de Regio-envelop van het Rijk voor Brainport. Door de coronacrisis is een cofinanciering van 3,5 miljoen euro volgens Rennen niet realistisch. ,,We gaan nu uit van 8 miljoen euro met dus een cofinanciering van 1 miljoen euro. Enkele dure projecten, waaronder een ondergronds labyrint zijn geschrapt uit de plannen. Maar daar komen ook dingen voor terug. Anders maar nog steeds spectaculair zo vinden wij.”

Vonk mikt op ongeveer honderdduizend bezoekers per jaar. Nu trekt het Prehistorisch dorp ruim de helft maar dat museum is maar zeven maanden per jaar open. Vonk zal het hele jaar open zijn en het totale aantal bezoekers per dag zal naar verwachting dus niet veel hoger zijn.

Extra verkeersdruk

In de omliggende buurten is er nog veel verzet tegen de uitbreidingsplannen. Omwonenden vrezen een aantasting van de natuur en extra verkeersdruk doordat er meer bezoekers naar het museum komen. Gisteren stuurde wijkvereniging Den Elzent nog een brief aan de gemeente met het verzoek op zoek te gaan naar een andere locatie. Langs de Randweg of bij het Evoluon, zo wordt gesuggereerd. Eerder sprak ook buurtvereniging Genneperzijde zich al uit tegen de uitbreiding.

Donderdag 21 januari is er nog een online bijeenkomst over het nieuwe museum. Volgens Rennen kan iedereen aansluiten om zijn of haar zegje over de plannen te doen. ,,Ik ken de zorgen en die nemen we ook mee in de besluitvorming. Of we iedereen tevreden kunnen stellen is natuurlijk wel de vraag.”