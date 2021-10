Eindhoven neemt afscheid van Lady Aïda, de stad krijgt een labyrinth terug

Mary Fiers (PvdA) uit Eindhoven voor tweede keer in Eerste Kamer

1 oktober EINDHOVEN/DEN HAAG - Mary Fiers uit Eindhoven komt voor de tweede keer in de Eerste Kamer voor de PvdA. Zij volgt Esther-Mirjam Sent op, die tot voorzitter van de PvdA is gekozen. Fiers, oud-raadslid en -wethouder in Eindhoven zat al van 2018 tot 2019 in de senaat in Den Haag.