Eindhoven ‘niet open’ over stichting Ruimte

Commercieel belang speelt de hoofdrol bij het besluit van de gemeente Eindhoven om de samenwerking met de stichting Ruimte op te zeggen. Want de gemeente wil panden verkopen waar nu nog huurders in zitten. Alleen is het gemeentebestuur daar niet open over.

Dat betoogde advocaat Jos Daniëls van de de stichting gistermiddag voor de Eindhovense kantonrechter. Daardoor komen volgens hem de belangen van de huurders van de stichting in de knel. Want als formele reden daarvoor zegt het namelijk dat deze stichting haar werk niet goed doet.

De gemeente had de stichting voor de rechter gedaagd omdat deze niet mee wilde werken aan een overdracht van de bijna 300 huurcontracten aan de nieuwe verhuurder waar de gemeente Eindhoven mee in zee is gegaan, VPS.

Dat gebeurde nadat het gemeentebestuur had besloten het beheer van leegstaande gemeentelijke panden aan een andere partij te gunnen. Het college van B en W wilde na 10 jaar af van de stichting Ruimte. Enerzijds omdat de stichting volgens het gemeentebestuur in die tijd de stapel onbetaalde rekeningen had laten oplopen tot meer dan 400.000 euro. Anderzijds omdat gesprekken over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst steeds op niets uitliepen.

Zinvolle bestemming

De stichting was in 2008 opgericht op verzoek van het toenmalige gemeentebestuur met als doel een zinvolle bestemming te geven aan leegstaande gemeentepanden: gebouwen die niet meer gebruikt werden omdat ze op de nominatie stonden om te worden verkocht of te worden gesloopt. In de praktijk werden die gebouwen vervolgens geschikt gemaakt als atelierruimtes en verhuurd aan ondernemers in de creatieve sector.

,,De essentie van deze werkwijze is tijdelijkheid”, betoogde gemeentelijk projectleider Eric de Ridder op zijn beurt voor de rechter. ,,Als een pand plat gaat of verhuurd wordt, komt er een einde aan de verhuurperiode. We hebben geprobeerd daar goede afspraken over te maken met de stichting, daar ook veel tijd en energie in gestopt. Maar helaas is dat niet gelukt.”

Volgens directeur Jan van de Lest wordt de stichting Ruimte daarmee weggezet als een ‘soort leegstandsbeheerder', terwijl de stichting in zijn ogen veel meer is dan dat. ,,We hebben ook een maatschappelijke en culturele taak.”

Daarom ook weigerde de stichting ook de huurcontracten over te dragen. Het gemeentebestuur wilde namelijk niet toezeggen dat alle huurders na de overdracht aan VPS ook kunnen blijven zitten op de plekken waar ze nu zitten. ,,Dat wil de gemeente alleen in principe toezeggen", betoogde raadsman Jos Daniëls. ,,Maar in feite is dat een vrijbrief om van iedereen de huur op te kunnen zeggen.”