Eindhoven-Noord heeft pech met vliegtuiglawaai

'Er wordt inderdaad vaker met mooi weer naar het noorden gestart', aldus het Eindhovense college. Het stelt dat daar tot (minimaal) eind 2019 niets aan kan worden veranderd. Nu geldt de afspraak dat over een heel jaar circa 70 procent van de opstijgende vliegtuigen richting zuiden (over Wintelre, de Kempen) gaat en circa 30 procent richting noorden (over Eindhoven- Noord en delen van Best en Son).

In de praktijk worden omwonenden van de noordroute extra belast: mooi voorjaars- of najaarsweer staat vaak gelijk aan (noord)oostenwind. Dan is het voor vliegverkeer het veiligste om in noordelijke richting op te stijgen. Dus juist als mensen buiten in de tuin willen zitten, is er veel vliegtuiglawaai. In de Kempen geldt het omgekeerde: in die richting wordt vooral overgevlogen bij koud en nat weer.